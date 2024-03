JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Hannover Rück-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Geschäftszahlen für 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Montag. Positiv sei auch der Aufbau von Reserven durch den Rückversicherer.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.4 Prozent auf 245.70 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3.79 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22’751 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 13.6 Prozent zu Buche. Die kommenden Q4 2023-Ergebnisse werden voraussichtlich am 18.03.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

