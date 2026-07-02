JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für SAP SE-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Ein Medienbericht über geplante Senkungen der Personal- und Reisekosten sowie einen Fokus auf den langfristig wichtigen Bereich Künstliche Intelligenz bei Neueinstellungen sei ein weiteres Signal, dass SAP wohl erhebliche Investitionen und Zukäufe brauche, um wettbewerbsfähig zu bleiben, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ob dies ausreiche, bleibe aber abzuwarten. Ogg hält die im Marktkonsens abgebildete Margendynamik für die kommenden Jahre für zu optimistisch - sie basiere noch auf Prämissen aus der Vor-KI-Ära.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die SAP SE-Aktie musste um 13:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.6 Prozent auf 139.98 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 25.02 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 954’728 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 31.7 Prozent nach. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 23.07.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 09:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 09:56 / BST





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