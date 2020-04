JP Morgan bereitet sich auf Start in normalen Büroalltag vor - Aktie steigt

Die grösste US-Bank JP Morgan treibt die Planungen für eine Rückkehr ihrer Mitarbeiter aus dem Home Office in die Büros voran.

Die Beschäftigten, die wegen der Corona-Krise seit mehr als fünf Wochen am heimischen Küchentisch oder im Arbeitszimmer seien, würden in Phasen zurückkehren.

Dies erklärte JP Morgan in einem internen Mitarbeiterschreiben, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. JP Morgan ist die erste grosse Bank, die konkrete Planungen für eine Normalisierung des Geschäfts aufnimmt.

"Zwei Überlegungen sind von grösster Bedeutung, während wir dafür im gesamten Konzern planen: Wir wollen es zum richtigen Zeitpunkt - der je nach Region, Land und Bundesstaat unterschiedlich sein kann - und in einer Weise tun, die Ihrer Gesundheit und Sicherheit Vorrang einräumt", hiess es in dem JP-Morgan-Brief.

Rund 180 000 der mehr als 200 000 Mitarbeiter sitzen aktuell im Homeoffice. Rund ein Viertel der Filialen sind geschlossen. Einen genauen Zeitplan für deren Rückkehr gebe es noch nicht. Man werde Empfehlungen der Regierungen und Gesundheitsbehörden beachten und auch Dinge wie Schulöffnungen und die Verfügbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs im Blick behalten.

Noch keine Öffnung in New York

Zumindest am Hauptsitz in New York City, wo die Coronavirus-Epidemie mehr als 10 000 Tote gefordert hat, wird sich die Bank mit der Öffnung ihrer Büros noch gedulden müssen. Die Stadt hat die Ausgangsbeschränkungen und Ladenschliessungen bis zum 15. Mai verlängert.

Auch bei deutschen Banken arbeitet die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten seit Wochen im Homeoffice, viele Filialen sind geschlossen. Mehrere grosse Institute erklärten auf Anfrage von Reuters, für Überlegungen zu einer Rückkehr in die Büros sei es noch zu früh.

"Wir fahren auf Sicht", hiess es unisono. Man beobachte die von der Politik beschlossenen Lockerungen und überlege, wie man damit umgehe. Die künftigen Entwicklungen könne man nicht abschätzen, Planungen seien daher schwierig. "Wer will all die möglichen Szenarien vordenken", hiess es bei einem grossen deutschen Geldhaus.

Derzeit steigt die JPMorgan-Aktie an der NYSE um 1,98 Prozent auf 90,81 Dollar.

New York (awp/awp/sda/reu)