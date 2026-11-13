JP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JP hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 9.89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9.90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.86 Milliarden JPY im Vergleich zu 10.41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch