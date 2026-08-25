Y a Aktie 51728275 / US46591M1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 01:15:11
JOYY Delivers YoY and QoQ Growth in Total Revenues as Diversified Businesses Sustain Strong Momentum
|
SINGAPORE – Media OutReach Newswire – 26 August 2026 – JOYY Inc. (NASDAQ: JOYY) ("JOYY" or the "Company"), a leading global technology company, today released its unaudited financial results for the second quarter ended June 30, 2026.
News Source: JOYY
26/08/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu YY Incorporation (A) (spons. ADRs)
|
01:15
|JOYY Delivers YoY and QoQ Growth in Total Revenues as Diversified Businesses Sustain Strong Momentum (EQS Group)
|
24.08.26
|Ausblick: YY A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.05.26
|JOYY Reports First Quarter 2026 Financial Results: Total Revenue YoY Growth Hits Multi-Year High (EQS Group)
|
24.05.26
|Ausblick: YY A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.03.26
|Ausblick: YY A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu YY Incorporation (A) (spons. ADRs)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich in Grün -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street tendierte fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.