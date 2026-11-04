JOYFUL HONDA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JOYFUL HONDA hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 34.67 JPY. Im letzten Jahr hatte JOYFUL HONDA einen Gewinn von 34.41 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch