Joy Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Joy Realty hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 26.35 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.200 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch