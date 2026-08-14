Journey Medical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Journey Medical gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.32 Prozent auf 18.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch