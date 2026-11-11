Journey Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Journey Energy liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Journey Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.25 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 50.4 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44.7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch