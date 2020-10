Journée mondiale des enseignantes et enseignants - Ils prennent soin de nos élèves, au gouvernement maintenant de prendre soin d'eux!

QUÉBEC, le 4 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, qui se tient le 5 octobre de chaque année, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) tient à rendre hommage aux enseignantes et enseignants qui, avec un engagement et un professionnalisme qui les honorent, assurent la première ligne en éducation en ces circonstances difficiles hors du commun.

« Enseigner est un métier magnifique, mais combien exigeant. Malheureusement, la lourdeur et la complexité grandissante de la tâche, de même que l'insuffisance des services, ont contribué à la dégradation des conditions d'enseignement », a fait savoir Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ. « Et cette année, c'est encore plus marqué avec la gestion de la pandémie dans les écoles. Les enseignants prennent les bouchées doubles et plusieurs sont à bout de souffle. Ils méritent qu'on reconnaisse pleinement leur contribution à cet effort collectif ».

Pour la FSE-CSQ, il est devenu urgent de donner un coup de barre dans les conditions d'exercice des enseignantes et enseignants afin de renverser la vapeur. « Le Québec peut compter sur ses enseignants, mais ceux-ci doivent pouvoir compter sur des ressources suffisantes pour assurer leur sécurité et pour les soutenir davantage face aux immenses besoins qu'ils rencontrent. Les profs prennent soin des élèves en dépit des effets du manque de services, de la pénurie de personnel et de la pandémie. Au gouvernement maintenant de prendre soin des profs », a conclu Josée Scalabrini.

Profil de la FSE-CSQ

Par son affiliation à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la FSE est membre de l'Internationale de l'Éducation qui célèbre chaque année, depuis 1994, la Journée mondiale des enseignantes et enseignants pour commémorer la signature de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant, adoptée par l'UNESCO en 1966.

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la CSQ.

