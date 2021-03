Journée mondiale contre le cancer du poumon : conférences et ateliers virtuels pour les patients et leurs proches.

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La première édition virtuelle de la Journée mondiale contre le cancer du poumon aura lieu de 22 avril prochain. À l'initiative de l'Association pulmonaire du Québec (APQ) et d'AstraZeneca et en collaboration avec Roche et Merck, cette activité unique à travers la province est dédiée aux patients et à leurs proches aidants.

Depuis le confort de leur salon, les participants suivront gratuitement plusieurs conférences et ateliers en ligne, sur des sujets allant du diagnostic à la prise en charge du cancer du poumon. Qu'est-ce qu'un essai clinique ? Comment contrer la perte de poids en oncologie ? Les professionnels de la santé apporteront leur expertise sur cette maladie et discuteront des réalités du quotidien et des solutions possibles pour améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches. Dans un objectif d'échanges et de partage d'expériences, les participants auront la possibilité de soumettre leurs questions en direct, par le biais d'un clavardage en ligne.

Pour le Dre Myriam Bouchard, médecin responsable du réseau de cancérologie pulmonaire Estrie-Montérégie, le bénéfice de cette journée est double, à la fois pour les patients mais aussi pour les acteurs de la santé. « Prendre le temps d'enseigner aux patients et leurs proches afin de développer leur sentiment de compétence est un plus à la qualité de nos soins et services. Le réseau de la santé ne peut qu'être gagnant de compter sur des usagers et des proches aidants bien renseignés, parties prenantes à leurs soins, en dehors des visites à l'hôpital.», souligne la médecin responsable.

Rappelons qu'au Québec le cancer du poumon est la principale cause de mortalité par cancer. On estime que 9000 Québécois et Québécoises ont reçu un diagnostic de cancer du poumon et des bronches en 2020.

Programmation et inscriptions : jmcp.ca

SOURCE Association pulmonaire du Québec