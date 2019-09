Journée festive et ambiance familiale au Marathon international Oasis de Montréal 2019

Quelque 6 100 participants aux courses de 5 et 10 km et du P'tit marathon 1 km Tel-jeunes

MONTRÉAL, le 21 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est un total de 5 637 participants qui ont pris le départ pour la 29e édition du Marathon international Oasis de Montréal 2019 en cette première journée d'un week-end d'activités placé sous le thème de la musique. L'épreuve de 5 km (commanditée par Sports Experts) a été lancée à 8 h, suivie du 10 km à 8 h 30. Quelques 525 jeunes et leurs parents ont ensuite pris le départ du P'tit marathon 1 km Tel-jeunes qui a permis de récolter des fonds au profit de cet organisme. La porte-parole de Tel-jeunes, Sarah-Jeanne Labrosse, s'est prêtée au jeu, en préparant les jeunes lors d'un échauffement d'avant course.

Tandis que la Place des festivals grouillait de participants, le clou de la journée a été sans contredit la performance endiablée de Marie-Mai, présentée gratuitement sur la scène Oasis.

Voici le podium du 5 km : Hommes



1re place Guillaume Dupire, Montréal, Québec 00:15:14 2e place George Goad, Montréal, Québec 00:16:14 3e place Stephen Gendron, Lowell, MA (USA) 00:16:50





Femmes



1re place Jen Moroz, Red Deer, Alberta 00:18:14 2e place Léa Pelletier, St-Jacques, Québec 00:18:42 3e place Sophie Sun, Montréal, Québec 00:20:53





Voici le podium du 10 km :



Hommes



1re place Duncan Marsden, Calgary, Alberta 00:33:08 2e place Tahoma Doyon, Seattle, WA (USA) 00:34:01 3e place Simon Bouthiller, Lavaltrie, Québec 00:34:13





Femmes



1re place Véronique Giroux, Montréal, Québec 00:37:37 2e place Dora Hsiao, Burnaby, C.-B. 00:41:31 3e place Michele Harvey-Blakenship, Edmonton, Alberta 00:42:36

À l'agenda demain, dimanche 22 septembre

Le coup d'envoi de l'épreuve reine du week-end, le marathon de 42,2 km, ainsi que du demi-marathon de 21,1 km sera donné demain dès 7 h 10. Les spectateurs, parents et amis sont invités à venir encourager les coureurs tout au long du nouveau parcours et à converger vers la Place des festivals pour le spectacle du groupe The Brooks qui clôturera l'événement.

À propos du Marathon international Oasis de Montréal

L'année 2019 marque la 29e édition du Marathon Oasis Rock'n'roll de Montréal, un grand rendez-vous sportif, musical et culturel propulsé par la Série des marathons Rock'n'roll. Avec près de 18 000 participants aux cinq distances offertes, dont le demi-marathon le plus populaire au Canada, le Marathon international Oasis de Montréal est le plus important événement de course à pied au Québec. Pour plus d'information ou pour vous inscrire à l'édition de 2020, visitez : www.runrocknroll.com/montreal/

