Journée de l'emploi de l'Est de Montréal 2021 : PME MTL et ses partenaires participent à la relance de l'économie

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le jeudi 10 juin prochain, entre 10 h et 16 h, aura lieu la Journée de l'emploi de l'Est de Montréal, présentée par PME MTL Est-de-l'Île et PME MTL Centre-Est, avec la participation financière du gouvernement du Québec et en collaboration avec ses partenaires. Appuyée d'une plateforme virtuelle, cette journée de recrutement sera une vitrine unique qui permettra à une cohorte de 40 à 50 employeurs de l'Est de diffuser les occasions d'emplois dans leurs organisations, afin de rencontrer virtuellement des personnes à la recherche d'un nouveau défi.

Plusieurs centaines de postes à pourvoir dans l'Est de Montréal

Alors que la population mondiale fait face à une crise sanitaire majeure en raison de la pandémie actuelle, des entrepreneurs poursuivent leurs opérations, tentent de répondre aux besoins de leurs clients et l'économie amorce une reprise. Cette reprise n'est pas complètement déployée et ceci est en partie freiné par une pénurie de main-d'œuvre. Dans une posture proactive, les partenaires de l'Est se sont unis pour offrir aux employeurs et aux chercheurs d'emploi une solution accessible et efficace pour se rencontrer pour des entrevues d'embauche.

Les partenaires de cette journée sont :

MTESS / Direction régionale de Services Québec de l'Île-de-Montréal;

Service d'aide à l'emploi de l'est;

CJE Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est;

CJE Anjou/ Saint-Justin ;

; CJE Rivière-des-Prairies;

CJE Bourassa-Sauvé de Montréal-Nord;

Impulsion-Travail;

CSSPÎ - service de placement;

Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin.

Informations pertinentes :

L'événement aura lieu en ligne le 10 juin prochain sur une plateforme virtuelle adaptée aux entrevues : emploisdanslest.com

Les chercheurs d'emploi peuvent postuler en ligne, acheminer leur CV et choisir un rendez-vous pour une entrevue en visioconférence ou téléphonique. Ils peuvent aussi être accompagnés gratuitement par des professionnels avant d'acheminer leur CV ou pour se préparer à leur entrevue.

Pour toute information sur la Journée de l'emploi de l'Est de Montréal, communiquez avec Mme Marie-Ève Gagnon au 514 494-2606, poste 263.

« Alors que nous amorçons une importante période de déconfinement, les entreprises vivent des enjeux de recrutement de main-d'œuvre et au cours de la dernière année nous avons multiplié les efforts et usé de créativité́ pour offrir une variété́ d'actions proactives en soutien aux employeurs de l'Est de Montréal. Les équipes du service de placement assisté de PME MTL sont heureuses de collaborer avec Services Québec et les partenaires de l'Est pour présenter cette première journée de l'emploi en mode virtuel. Nous remercions les employeurs de leur participation et encourageons les chercheurs d'emploi à déposer leur candidature », souligne Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l'Île.

« Le territoire de l'Est de Montréal est un pôle industriel important et les employeurs ont un grand besoin de main-d'œuvre. Il est donc primordial de créer des ponts et des moments de rencontre entre les employeurs et les chercheurs d'emploi pour mettre de l'avant les offres d'emploi disponibles. En pourvoyant les postes offerts, on permet à nos entreprises d'être productives et de prospérer pour alimenter la vitalité économique montréalaise et faire rayonner l'économie du Québec », affirme M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

À propos de PME MTL Est-de-l'Île

PME MTL Est-de-l'Île est mandataire du développement économique local de l'Est de Montréal. Il a pour mandat d'offrir des services d'accompagnement et de financement aux entrepreneurs privés et collectifs dans leur phase de démarrage, croissance, expansion et transfert. Il est aussi chargé d'offrir aux entreprises et à des chercheurs d'emploi un service de placement assisté. Par cette mission, il favorise l'essor économique et stimule la création d'emplois, favorise l'entrepreneuriat individuel et collectif tout en appuyant les démarches d'investissement initiées par les entrepreneurs de la Ville de Montréal-Est ou des arrondissements d'Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard. Ses principaux partenaires financiers sont : le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

PME MTL Est-de-l'Île est fier de faire partie de PME MTL, le réseau d'accompagnement des entreprises de la Ville de Montréal.

