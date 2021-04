Jour de la Terre 2021 : Dreame poursuit ses initiatives de protection de la Terre avec ses solutions durables

Pour appuyer le Jour de la Terre à l'échelle mondiale, Dreame offre un rabais de 15 % sur son aspirateur T10 du 22 au 29 avril.

BEIJING, 22 avril 2021 /CNW/ - Dreame Technology, une entreprise innovante en pleine croissance spécialisée dans les appareils ménagers intelligents, célèbre le Jour de la Terre 2021 avec une série de nouveaux lancements à venir qui mettent l'accent sur la protection de l'environnement et la consommation d'énergie, tout en répondant aux exigences croissantes en matière d'entretien ménager en cette période post-COVID-19.

En tant qu'entreprise technologique novatrice, Dreame se consacre à la recherche et au développement d'appareils ménagers intelligents. Son plus récent robot aspirateur avec vadrouille avant-gardiste, le Dreame Bot L10 Pro, est doté de caractéristiques respectueuses de l'environnement qui non seulement répondent aux principales préoccupations des consommateurs, mais aussi, et plus important encore, contribuent à la protection de l'environnement.

« Alors que nous célébrons le Jour de la Terre 2021, Dreame est fière de présenter ses produits de pointe qui accordent une attention particulière à la protection de l'environnement et au développement durable », a déclaré Shan Kuan, directeur des ventes mondiales de Dreame. « Dreame est déterminée à soutenir la cause de l'énergie renouvelable et de la conservation de l'énergie, et nous aspirons non seulement à réaliser des percées technologiques, mais aussi à contribuer à améliorer le monde dans lequel nous vivons. »

La philosophie de conception du modèle en matière d'économie d'énergie se reflète dans son système de navigation LiDAR précis et sa technologie d'évitement des obstacles qui empêchent le robot de s'emmêler ou de rester coincé. Les collisions multiples et la stagnation augmentent la consommation inutile de l'énergie des batteries et la fréquence de recharge.

Associé à l'algorithme SLAM autodéveloppé de Dreame qui permet un évitement d'obstacle 3D DE HAUTE PRÉCISION, le Dreame Bot L10 Pro peut éviter de manière proactive les obstacles afin d'assurer un fonctionnement fluide, une consommation d'énergie réduite et une plus grande efficacité de nettoyage. Les utilisateurs peuvent également désigner des zones de nettoyage ou des zones d'accès restreint dans l'application à l'aide de la fonction de carte personnalisée.

Grâce à sa forte puissance d'aspiration de 4 000 Pa, le Dreame Bot L10 Pro peut effectuer un nettoyage durable et faire disparaître en un seul passage les taches tenaces et la saleté profondément incrustées dans les tapis.

De plus, les aspirateurs de la série T de Dreame sont dotés d'une batterie détachable plus facile à recycler, un concept qui répond en premier lieu aux impératifs de protection de l'environnement. Avec une forte puissance d'aspiration de 150 000 tr/min, l'aspirateur sans fil T30 de Dreame sera offert en ligne sur Amazon le 10 mai. L'aspirateur T10 de Dreame plus économique (https://www.amazon.com/dp/B08QTTF2BZ) peut répondre facilement aux besoins fondamentaux d'entretien ménager.

Pour appuyer le Jour de la Terre à l'échelle mondiale, Dreame offre un rabais de 15 % sur l'aspirateur T10 pour une durée limitée (du 22 avril 2021 à 7 h au 29 avril 2021 à 23 h 59 HAP) avec le code promotionnel : 156VZPWF.

Dreame organisera un événement de lancement de produits le 8 mai (19 h HEC) sur des plateformes internationales, notamment YouTube, Facebook, Amazon et AliExpress, pour présenter les nouveaux produits à venir : le Dreame Bot L10 Pro, le Dreame Bot Z10 Pro (aspirateur-vadrouille intelligent 2-en-1 avec élimination automatique de la saleté) et le Dreame Bot W10 (fonction de nettoyage automatique de la vadrouille), ainsi que les aspirateurs-balais sans fil V11 SE, V12 et T30, le champion toutes catégories. Restez à l'affût pour de plus amples renseignements.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology, une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils intelligents d'entretien ménager, est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie grâce à la technologie.

