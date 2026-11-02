JoulWatt Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JoulWatt Technology A hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.35 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.370 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.22 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 61.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 755.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch