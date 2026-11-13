JOST Werke hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JOST Werke hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 426.3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 383.2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch