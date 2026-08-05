Joshin Denki informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Joshin Denki präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 91.04 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Joshin Denki noch ein Gewinn pro Aktie von 19.50 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Joshin Denki in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112.70 Milliarden JPY im Vergleich zu 99.74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch