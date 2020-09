Joseph McMonigle, secrétaire général du Forum international de l'énergie, doit prononcer un discours d'ouverture

Pratima Rangarajan, PDG d'OGCI Climate Investments, prononcera un discours d'ouverture

Des ministres de Singapour et du Canada s'exprimeront lors du prestigieux sommet virtuel de Gastech

Les leaders de l'industrie qui interviendront sont Maarten Wetselaar, Integrated Gas & New Energies Director et membre du comité exécutif de Shell, et Lorenzo Simonelli, président et PDG de Baker Hughes

Le sommet, qui débutera dans moins d'une semaine, présentera les dernières stratégies et tendances commerciales qui dominent l'industrie du gaz naturel

LONDRES, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Joseph McMonigle, secrétaire général du Forum international de l'énergie, prononcera un discours d'ouverture lors du sommet virtuel de Gastech. Cet événement de rassemblement mondial pour l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie aura lieu numériquement du 7 au 11 septembre.

Joseph McMonigle a officiellement pris ses fonctions le 1er juillet 2020 en tant que cinquième secrétaire général du Forum international de l'énergie (IEF), la plus grande organisation internationale de ministres de l'énergie, basée dans le Quartier diplomatique de Riyad, en Arabie saoudite. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie dans les secteurs public et privé. Il prononcera son discours, « The Imperative of Producer-Consumer Collaboration to Expedite Market Recovery and Secure Long-Term Volumes of Natural Gas » (L'impératif de la collaboration producteur-consommateur pour accélérer la reprise du marché et sécuriser les volumes de gaz naturel à long terme), le mardi 8 septembre.

M. McMonigle est bien connu en tant qu'expert en politique énergétique, stratège géopolitique et analyste de premier plan des marchés de l'énergie. Couvrant les six continents et représentant environ 90 % de l'offre et de la demande mondiales en pétrole et en gaz, l'IEF est unique en ce sens qu'il comprend non seulement des pays consommateurs et producteurs de l'AIE et de l'OPEP, mais également des États de transit et des acteurs majeurs en dehors de ses membres, notamment l'Argentine, la Chine, l'Inde, le Mexique, la Russie et l'Afrique du Sud.

Pratima Rangarajan, PDG d'OGCI Climate Investments, prononcera un discours d'ouverture, « Vision for energy 2020 and beyond…Addressing the climate challenge » (Vision pour l'énergie 2020 et au-delà… Relever le défi climatique).

Le discours soulignera la nécessité d'une réponse collective au changement climatique, afin de mener la transformation et de relever le défi de front. Mme Rangarajan parlera de l'histoire de l'industrie en matière d'innovation et de résilience, et de la manière dont elle constituera la base de notre vision de l'avenir.

La conférence stratégique du sommet virtuel de Gastech, composée de sessions ministérielles et mondiales des chefs d'entreprise, de dialogues avec des cadres dirigeants et des conférences techniques de Gastech, apportera des données avancées sur les dernières stratégies et tendances commerciales dominant l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie, en fournissant aux représentants des informations rapides sur la meilleure façon d'harmoniser les modèles commerciaux pour le paysage post-pandémie.

Nick Ornstien, Vice President Energy pour dmg events, a déclaré : « Nous attendons avec impatience la tenue du sommet virtuel de Gastech la semaine prochaine, au cours duquel ceux qui dirigent la transition énergétique parleront des stratégies et de l'innovation qui façonneront l'avenir de notre industrie. Avec le rythme rapide des changements dans notre secteur, il est important de rester en contact, et de nous assurer de relever collectivement les défis et les opportunités pour un paysage énergétique post-COVID-19. »

Maarten Wetselaar, Integrated Gas & New Energies Director et membre du comité exécutif de Shell, sera interviewé par Steve Sedgwick, présentateur de l'émission Squawk Box sur CNBC lors d'un entretien exclusif. Lorenzo Simonelli, président et PDG de Baker Hughes, a confirmé qu'il prononcerait un discours d'ouverture.

Les autres leaders de l'industrie qui doivent s'exprimer lors de la conférence virtuelle sont l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles, Canada ; Peter Clarke, directeur général adjoint, ExxonMobil Upstream Oil & Gas Company ; Laurent Vivier, directeur général adjoint Gas, Total ; Francis Fannon, secrétaire adjoint au Bureau des ressources énergétiques, Département d'État des États-Unis ; Shawn Tupper, sous-ministre délégué des Ressources naturelles, Canada ; Eugène Kaspersky, président-directeur général, Kaspersky ; Prabhat Singh, président et directeur général, GNL Petronet ; Thomas Siebel, auteur et président-directeur général, C3.ai ; Keisuke Sadamori, directeur, Marchés et sécurité de l'énergie, Agence internationale de l'énergie ; Sanjiv Lamba, vice-président directeur, APAC, Linde ; Thorbjoern Fors, vice-président directeur, Applications industrielles, Siemens Energy ; Hiroki Sato, Managing Executive Officer et Chief Global Partnership Officer, JERA Inc. ; Jun Nishizawa, vice-président directeur, président-directeur général du Groupe, Natural Gas Group, Mitsubishi Corporation et Jane Liao, présidente-directrice générale, secteur du gaz naturel, CPC Corporation, Taïwan.

Le sommet réunira plus de 200 leaders du secteur qui exposeront et partageront des stratégies et des visions pour faire face aux nouveaux marchés de l'énergie et à leur évolution. Les participants auront accès à des informations critiques exclusives provenant des ministres, des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des perturbateurs et des innovateurs. En tête de l'agenda se trouvent les questions ayant un impact sur l'avenir de l'industrie, la sécurité énergétique de l'approvisionnement, l'accessibilité et la durabilité, les perspectives de demande et de reprise de l'investissement, et les changements d'approvisionnement dans un monde post-COVID-19. Les sponsors comprennent ExxonMobil, Sempra LNG, Lloyd's Register et Shearman & Stirling.

Le sommet virtuel de Gastech abordera les sujets suivants : le rôle du gaz naturel dans la transition énergétique ; la criticité de l'IdO et la sécurité des données dans l'avenir de l'industrie de l'énergie ; l'impact de la déréglementation sur les marchés et les investissements ; les opportunités et les défis posés au secteur de l'énergie par l'industrie 4.0 ; la capacité de l'hydrogène à respecter les engagements en faveur de la décarbonisation et l'impact de l'activisme environnemental sur les opportunités de croissance émergentes pour l'industrie.

Parallèlement à la conférence stratégique, le sommet présentera également les recherches les plus récentes, examinées par des pairs, sur les nouvelles technologies et stratégies commerciales afin d'aider les entreprises à prospérer dans des moments difficiles, ainsi que des discours d'ouverture exclusifs prononcés par des leaders de renommée mondiale dans le domaine de la technologie. Les sessions de la conférence technique comprendront des contenus certifiés fournis par des leaders de l'industrie sur la reprise, le nouveau paysage énergétique post-pandémie et la manière dont l'industrie peut capitaliser et s'appuyer sur des émissions réduites pour un avenir énergétique durable et sûr à long terme.

Le sommet virtuel de Gastech 2020 se tient à la place de l'exposition et de la conférence Gastech, qui devait avoir lieu à Singapour, en septembre. dmg events et l'organe directeur de Gastech, en consultation avec Enterprise Singapore et l'Office du tourisme de Singapour, ont pris collectivement la décision de reporter cet événement, du 13 au 16 septembre 2021, en raison des préoccupations concernant la pandémie mondiale, l'accessibilité et le bien-être des intervenants, des représentants, des exposants et des visiteurs.

À propos de Gastech

Depuis près de 50 ans, Gastech est au cœur de la conversation sur le gaz, le GNL et l'énergie. Alors que le monde commence à sortir de l'ombre du COVID-19, le sommet virtuel de Gastech abordera et s'engagera sur les problèmes majeurs et les opportunités les plus prometteuses pour les industries du gaz, du GNL et de l'énergie dans la 4e ère industrielle.

Du 7 au 11 septembre 2020, le sommet virtuel de Gastech donnera l'impulsion et fournira une orientation, alors que les industries du gaz, du GNL et de l'énergie cherchent à trouver un équilibre entre les priorités commerciales et leur permis d'opérer, dans un monde post-COVID-19. En mettant l'accent sur l'innovation technologique, la dynamique de l'offre et de la demande, l'évolution des partenariats, les personnes et les talents, ainsi que sur la gouvernance et l'influence, le sommet établira l'agenda des industries mondiales du gaz, du GNL et de l'énergie pour les décennies à venir.

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur www.gastechevent.com.