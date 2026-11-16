Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.08 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.500 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 540.8 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 4.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518.0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch