Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.19 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.550 BRL je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.39 Prozent auf 540.8 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518.0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch