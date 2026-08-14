Jorudan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jorudan veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18.60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 731.0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639.7 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch