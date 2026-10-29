Jordanian Expatriates Investment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jordanian Expatriates Investment hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 JOD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.010 JOD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 509.52 Prozent auf 1.3 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch