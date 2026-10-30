Jordan Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jordan Insurance hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jordan Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.4 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 23.2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch