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28.08.2026 06:37:00
Jordan Hotels Tourism gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Jordan Hotels Tourism präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22.11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.0 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.9 Millionen JOD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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