JOOYONTECH lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 38.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -40.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 13.02 Milliarden KRW, gegenüber 18.82 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30.80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch