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07.08.2026 06:37:00
Joonktollee Tea Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Joonktollee Tea Industries hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Joonktollee Tea Industries ein EPS von -5.850 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Joonktollee Tea Industries im vergangenen Quartal 328.3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Joonktollee Tea Industries 282.4 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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