Joonktollee Tea Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Joonktollee Tea Industries äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 4.96 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1.020 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 574.2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 469.1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch