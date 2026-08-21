Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A hat am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.100 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.22 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch