Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.76 Prozent auf 1.18 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch