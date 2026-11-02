Jonestown Bank Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jonestown Bank Trust hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jonestown Bank Trust ein EPS von 1.34 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 14.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch