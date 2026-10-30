Jones Lang Lasalle stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jones Lang Lasalle lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.85 USD, nach 4.61 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jones Lang Lasalle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6.51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 6.15 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 7.24 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch