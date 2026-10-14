JonDeTech Sensors Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JonDeTech Sensors Registered stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

JonDeTech Sensors Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.470 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch