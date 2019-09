Jolywood va alimenter un poids lourd entièrement électrique avec un système de stockage de l'énergie solaire

SUZHOU, Chine, 12 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co (« Jolywood »), premier fabricant chinois de modules photovoltaïques, a dévoilé aujourd'hui son système de stockage d'énergie solaire avec le lancement du camion lourd entièrement électrique fabriqué par Breton. En alimentant le secteur émergent des camions électriques, Jolywood a entraîné une croissance importante du secteur de l'Internet de l'énergie (IoE), ce qui facilite l'accès à l'énergie renouvelable.

En collaborant avec Breton, Jolywood a présenté le camion poids lourd entièrement électrique et son système d'énergie intelligent lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (« WAIC ») qui a eu lieu du 29 au 31 août à Shanghai. Évènement le plus important au monde pour l'industrie technologique, la WAIC accueille quelque 400 entreprises mondiales, dont Alibaba et Huawei.

« L'alimentation par énergie solaire et éolienne ainsi que le système de stockage de l'énergie sont intégrés par l'automatisation et l'Internet. Vous pouvez devenir une alternative écologique importante aux camions qui consomment beaucoup d'essence », a déclaré M. Meng, de Breton.

Alimenté par le système d'énergie photovoltaïque de Jolywood, le poids lourd entièrement électrique, ou « camion électrique », est alimenté par de l'énergie propre fournie par la centrale de production photovoltaïque et l'éolienne. Le système rend l'énergie propre largement accessible et très efficace.

Les poids lourds doivent généralement effectuer de longs trajets avec de grosses charges. Le véhicule lourd entièrement électrique rend ces trajets moins pénibles et moins polluants. Le module photovoltaïque utilisé dans le système est le module « dallé » monocristallin biface à haut rendement de type N, le JW-T60N, développé par Jolywood. En plus des caractéristiques de rendement de pointe du module de type N de Jolywood, telles que l'efficacité de conversion élevée, le module est doté de la feuille arrière en maille transparente révolutionnaire de Jolywood, qui réduit considérablement le poids du module. Pour les poids lourds, l'installation légère signifie une réduction de la charge et de la consommation d'énergie et une augmentation de la distance.

Le camion lourd entièrement électrique de Breton utilise non seulement extrêmement bien l'énergie nouvelle, mais il est aussi contrôlé par un système de conduite autonome. Ces deux caractéristiques réunies montrent l'essor et l'importance de la tendance à l'Internet de l'énergie. Selon Chen Fangming, président de Breton, l'avenir de l'énergie sera électrique, à faibles émissions de carbone et intelligente. Et c'est l'Internet qui intègre tous les secteurs. En ce sens, un nouvel avenir intelligent pour l'énergie vient tout juste de démarrer après le voyage entièrement électrique entrepris par Jolywood et Breton.

À propos de Jolywood

Jolywood (SZ : 300393) est le principal acteur mondial en termes de développement, production et commercialisation de feuilles arrière photovoltaïques, de cellules solaires monocristallines bifaciales de type N à haut rendement et de modules bifaciaux. Fondée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) est le plus grand fabricant mondial de feuilles arrière photovoltaïques, qui a une capacité de production annuelle de plus de 100 millions de mètres carrés. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), filiale entièrement détenue par Jolywood Suzhou, a été fondée en 2016 et est à la tête de l'industrie de l'énergie solaire mondiale avec ses 2,4 GW de capacité de production de cellules solaires bifaciales de type N depuis 2017.