Jolywood signe un accord révolutionnaire pour fournir des modules bifaces de type N à haut rendement pour l'exposition universelle de 2020 à Dubaï

SHANGHAI, 14 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le 6 juin, à l'occasion du SECE 2019, Jolywood, un fabricant chinois leader des cellules et des modules solaires bifaces de type N, a signé un accord de coopération historique avec Shanghai Electric portant sur la construction d'une centrale d'une capacité de 320 MW afin d'alimenter l'exposition universelle de 2020 à Dubaï en énergie propre et renouvelable.

« Jolywood s'efforce de révolutionner l'industrie photovoltaïque en diffusant la technologie biface de type N dans le monde entier. À travers nos efforts communs, nous souhaitons faire progresser le développement de l'énergie renouvelable en établissant une nouvelle référence pour le secteur », a déclaré Weijian Lin, président de Jolywood Group. « À l'avenir, Jolywood continuera de diffuser les énergies renouvelables à travers le monde dans le cadre de l'initiative de la nouvelle route de la soie. »

Parmi ceux qui ont participé à la cérémonie se trouvait Xiaobin Cao, directeur général adjoint de Shanghai Electric Power Generation Engineering Company, qui a fait remarquer que la contribution apportée au projet par Jolywood sera importante, et a fait l'éloge de la haute qualité des modules bifaces de Jolywood. « Sa technologie de type N à haut rendement confère aux modules une vitesse de dégradation moindre ainsi qu'un meilleur coefficient de température, ce qui les rend aptes à être utilisés au Moyen-Orient tout en fournissant une énergie plus stable, propre et durable », a-t-il déclaré.

Jolywood devrait achever la livraison des modules en deux phases, prévues pour la seconde moitié de 2020 et le début 2022, respectivement. S'agissant du plus grand projet de centrale électrique biface de type N réalisé à l'étranger par Jolywood, celui-ci constitue une étape importante pour le fabricant et s'appuie sur le succès antérieur rencontré par la société avec le projet 100MW Sihong TopRunner de SPIC.

À propos de Shanghai Electric Group Co., Ltd.

Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai Electric), société cotée aux bourses de Shanghai et de Hong Kong, est une grande entreprise de fabrication d'équipements intégrés spécialisée dans les équipements énergétiques et industriels ainsi que les services d'intégration. Depuis les années 1990, le chiffre d'affaires de Shanghai Electric se classe dans le top 3 des équipementiers chinois. En 2017, Shanghai Electric a été sélectionnée parmi les 500 plus grandes entreprises de fabrication au monde, faisant son entrée au palmarès Fortune China Top 500 cette même année. Le groupe figure dans le top 100 des 250 plus grands entrepreneurs internationaux d'ENR pour 2018, et affiche une valeur de marque de 70,6 milliards de yuans.

À propos de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.

Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd. est le premier fabricant mondial de cellules et de modules solaires bifaces de type N, avec une capacité de production de cellules et de modules solaires bifaces monocristallins de type N de plus de 3 GW. Les technologies de Jolywood incluent les contacts passivants de type N, les cellules IBC et TBC, ainsi que d'autres technologies de cellules et de modules de premier plan. La maison mère de Jolywood, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. (code boursier : SZ300393), établie en 2008 et cotée au GEM de la bourse de Hong Kong depuis 2014, est le plus grand fabricant professionnel de faces arrière photovoltaïques au monde, et vise à devenir le plus grand fabricant au monde de produits photovoltaïques intégrés avancés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://en.jolywood.cn/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/902287/Contract_signing.jpg