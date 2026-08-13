Jollibee Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jollibee Foods äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.95 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.79 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77.63 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85.91 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch