Jollibee Foods präsentierte Quartalsergebnisse

Jollibee Foods hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0.18 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.180 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.34 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.42 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch