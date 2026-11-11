Jollibee Foods hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jollibee Foods hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.83 PHP gegenüber 2.63 PHP im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jollibee Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 87.75 Milliarden PHP im Vergleich zu 76.37 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch