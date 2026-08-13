Jollibee Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jollibee Foods hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jollibee Foods 0.200 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.41 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch