JOJO präsentierte Quartalsergebnisse

JOJO veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 224.47 Prozent auf 47.7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch