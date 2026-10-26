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26.10.2026 06:37:00
Jointown Pharmaceutical Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jointown Pharmaceutical Group hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0.10 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42.17 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 38.22 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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