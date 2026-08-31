Joinn Laboratories (China) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Joinn Laboratories (China) lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Joinn Laboratories (China) 57.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch