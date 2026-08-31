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31.08.2026 06:37:00
Joinn Laboratories (China): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Joinn Laboratories (China) hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0.80 HKD gegenüber 0.030 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 446.2 Millionen HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 411.4 Millionen HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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