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31.08.2026 06:37:00
Joinn Laboratories (China) A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Joinn Laboratories (China) A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Joinn Laboratories (China) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.69 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.030 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 387.7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 381.2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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