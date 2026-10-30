Joinn Laboratories (China) A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Joinn Laboratories (China) A liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Joinn Laboratories (China) A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.25 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 484.1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Joinn Laboratories (China) A 316.4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch