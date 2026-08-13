Joindre Capital Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Joindre Capital Services stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1.53 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Joindre Capital Services noch ein Gewinn pro Aktie von 1.43 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 107.1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Joindre Capital Services 101.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch