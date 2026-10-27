Joincare Pharmaceutical Group Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Joincare Pharmaceutical Group Industry hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.170 CNY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 3.09 Milliarden CNY, gegenüber 3.58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13.73 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch