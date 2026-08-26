Joincare Pharmaceutical Group Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Joincare Pharmaceutical Group Industry lud am 24.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.200 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24.88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.86 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 3.81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch