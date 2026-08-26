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26.08.2026 06:37:00
Joincare Pharmaceutical Group Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Joincare Pharmaceutical Group Industry hat am 24.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0.18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Joincare Pharmaceutical Group Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 0.280 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 420.4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 526.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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