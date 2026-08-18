Join In A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Join In A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Join In A ein Ergebnis je Aktie von 0.170 CNY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Join In A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 94.28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 697.9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 12.21 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch