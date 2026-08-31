Johore Tin Bhd Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Johore Tin Bhd Registered lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 MYR, nach 0.060 MYR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 222.1 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164.6 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch